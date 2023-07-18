Любопытно, однако

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ЕВРОСОЮЗ ИГРАЕТ С РОССИЕЙ В САНКЦИОННЫЙ ФУТБОЛ. СЧЁТ 4:6

ЕВРОСОЮЗ ИГРАЕТ С РОССИЕЙ В САНКЦИОННЫЙ ФУТБОЛ. СЧЁТ 4:6

ИЛЬЯ ЛИПКИНД Санкции – это большой политический футбол, в котором игроки голы забивают локтями и не уходят с поля, получив красную карточку.

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Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Жульничать нихарашо!
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8 час.
Aleksandr Valerevich Bogomolov
Очень интересно у нас получается. Значит мы продаём зерно на лево. Это если так говорить. А почему бы сперва не понизить стоимость зерна которое покупают наши предприниматели. Глядишь в магазинах можно будет брать по разумной цене хлеб и вообще хлебобулочные изделия. Точно также и с бензином,газом и нефтью. А то слишком уж волю дали нашим производителям
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7 час.
ирина игнатова
вековые традиции нашей многострадальной отчизны не изживаются: казнокрадство, подлость, взятки, и не &quot;борзыми щенками&quot;, ненависть  и презрение к своему народу, который кормит этих паразитов и их ушлепков, не истребимы. Одно утешает, это их деточки - алкаши, наркоманы, тунеядцы, прожигающие жизнь в клубах и кабаках, здоровое племя от них не родится, а все, что нажито &quot;непосильными трудами&quot; их папашками, развеется, как прах.
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7 час.

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