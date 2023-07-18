ЕВРОСОЮЗ ИГРАЕТ С РОССИЕЙ В САНКЦИОННЫЙ ФУТБОЛ. СЧЁТ 4:6

Aleksandr Valerevich Bogomolov

Очень интересно у нас получается. Значит мы продаём зерно на лево. Это если так говорить. А почему бы сперва не понизить стоимость зерна которое покупают наши предприниматели. Глядишь в магазинах можно будет брать по разумной цене хлеб и вообще хлебобулочные изделия. Точно также и с бензином,газом и нефтью. А то слишком уж волю дали нашим производителям