А целиком решит только доктор Ватсон. «Шерлок», фото: кадр из сериалаОбщеизвестно и даже лишний раз доказано наукой — Шерлок Холмс вместе со своим незадачливым биографом-доктором Ватсоном — самые популярные и самые многократно экранизируемые человеческие персонажи в истории литературы.