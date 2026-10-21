Два зеркала упали на посетителя тренажерного зала в Нанкине, Китай. Мужчине наложили более 50 швов. Сотрудник зала рассказал, что инцидент произошёл из-за протекающей крыши.
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