Ольгерд Гедиминович. Сын «короля литовцев и русских» и отец короля Польши

В недавней статье первый «король литовцев и русских» мы говорили о Великом князе Литовском Гедимине, к концу правления которого в состав его государства входило около 25 % территории Древней Руси.
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