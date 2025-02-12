Госдума рассмотрит законопроект о повышении квалификации педагогов в госучреждениях

В Госдуме предложили изменить правила повышения квалификации учителей, пишут «Ведомости». Согласно инициативе, педагоги смогут проходить курсы только в государственных учреждениях, таких как «Сириус» и «Сколково».
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