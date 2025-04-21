Уральский полпред призвал муниципальных чиновников активнее поддерживать ветеранов СВО

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Решение проблем ветеранов СВО во многом зависит от муниципалитетов. Такое заявление сделал уральский полпред президента РФ Артем Жога на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России» в Москве.
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