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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик Карлссон набрал «минус 4» в своем 1000-м матче в НХЛ. У него 814 очков – 10-й результат в истории на таком отрезке среди защитников

Защитник «Питтсбурга» отметился результативной передачей в игре с «Бостоном» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.

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