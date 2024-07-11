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Карандин о возвращении Овчинникова: «Хорошо, что он вовремя одумался. Это урок для многих юниоров – сделайте себе имя здесь и только потом уезжайте!»

«В «Сибири» отмечу возвращение из-за океана молодого форварда Овчинникова. Многих удивил скоропалительный отъезд нашего воспитанника, но хорошо, что он вовремя одумался.

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