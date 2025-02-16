Юрий Ильинов

У ЕС не будет единой армии с ВСУ вместо американцев, Европа отклонила предложение Зеленского У Европы не будет единой армии во главе с ВСУ, к созданию которой призывал на Мюнхенской конференции Зеленский. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Страны Европы не будут создавать единую армию в ответ на якобы существующие «угрозы со стороны России» на случай, если США выведут свои войска с европейской территории. По словам Сикорского, никакого объединения национальных армий не будет, каждый остается со своими войсками. Хотя некоторые страны выступают за создание «европейских сил», которые будут отдельно от НАТО. Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз, развивал свой собственный оборонный потенциал. - заявил Сикорский, добавив, что в настоящее время ЕС формирует усиленную бригаду. Также польский министр повторил, что Варшава не рассматривает вариантов введения своих войск на территорию Украины, потому что долг Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию. Ранее к созданию «европейской армии» призвал Зеленский, предложив объединить силы Европы, а вместо американской армии поставить украинскую, сделав ее основой этих самых сил. По его словам, на сегодняшний день ВСУ являются самой боеспособной армией в мире и могут «защитить Европу» от «российской агрессии». Правда, забыл добавить, что украинская армия постоянно отступает, несмотря на поддержку Запада.