На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США ДЕНПАСАР (Индонезия), 16 фев — РИА Новости.
На Бали начались военно-морские учения с участием России, Китая и США
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Юрий Ильинов
У ЕС не будет единой армии с ВСУ вместо американцев, Европа отклонила предложение Зеленского У Европы не будет единой армии во главе с ВСУ, к созданию которой призывал на Мюнхенской конференции Зеленский. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Страны Европы не будут создавать единую армию в ответ на якобы существующие «угрозы со стороны России» на случай, если США выведут свои войска с европейской территории. По словам Сикорского, никакого объединения национальных армий не будет, каждый остается со своими войсками. Хотя некоторые страны выступают за создание «европейских сил», которые будут отдельно от НАТО. Если вы понимаете под этим объединение национальных армий, то этого не произойдет. Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский союз, развивал свой собственный оборонный потенциал. - заявил Сикорский, добавив, что в настоящее время ЕС формирует усиленную бригаду. Также польский министр повторил, что Варшава не рассматривает вариантов введения своих войск на территорию Украины, потому что долг Польши перед НАТО — защищать восточный фланг, то есть свою собственную территорию. Ранее к созданию «европейской армии» призвал Зеленский, предложив объединить силы Европы, а вместо американской армии поставить украинскую, сделав ее основой этих самых сил. По его словам, на сегодняшний день ВСУ являются самой боеспособной армией в мире и могут «защитить Европу» от «российской агрессии». Правда, забыл добавить, что украинская армия постоянно отступает, несмотря на поддержку Запада.
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22 час.
Юрий Ильинов
Спикер Белого дома: место Шольца – на скамье подсудимых Канцлер ФРГ Олаф Шольц не имеет права жаловаться на тот факт, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине между РФ и США могут пройти без участия Германии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт. По ее словам, немецкий лидер недостоин участия в соответствующих мероприятиях. Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах – скамья подсудимых – заявила Ливитт. Стоит отметить, что Олафу Шольцу в последнее время регулярно достается от членов команды Дональда Трампа. Причем, в своих высказываниях в адрес канцлера ФРГ и его политики члены администрации Белого дома абсолютно не стесняются в выражениях. Но, если Илону Маску, который до недавнего времени являлся одним из самых яростных критиков Шольца, многое можно списать ввиду его неофициального статуса, то заявление Каролины Ливитт – история совсем иного уровня. Она является официальным спикером Белого дома, который выражает позицию президента США. И тот факт, что она позволяет себе такие выражения, говорит о многом. Напомним, в Европе сейчас многие недовольны контактами между лидерами США и РФ, но Трамп и его ближайшее окружение демонстративно подчеркивают, что не намерены считаться с этими переживаниями. И, судя по тону Белого дома, ничего поделать с этим уже нельзя.
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22 час.
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