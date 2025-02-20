Названы способные повлиять на зарплату в ходе собеседовании пять фраз

Пять фраз, произнесенных соискателем в ходе собеседования, могут негативно сказаться на цифре зарплаты, которую в итоге предложит работодатель, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.
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