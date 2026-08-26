Пезешкиан рассчитывает на встречу с Путиным на саммите ШОС в Киргизии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Бишкеке, столице Киргизии, 31 августа – 1 сентября 2026 года.