Пезешкиан рассчитывает на встречу с Путиным на саммите ШОС в Киргизии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Бишкеке, столице Киргизии, 31 августа – 1 сентября 2026 года.
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