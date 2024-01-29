Костомаров: Валиева столкнулась с этим на Олимпиаде, так что сломать ее трудно

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что не знает, почему Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на такой большой срок - четыре года.
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