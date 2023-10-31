Минобороны узнало о подготовке СБУ провокации с биологическим оружием

Украинские спецслужбы и полиция планируют провокации с биологическим оружием, сообщил 31 октября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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