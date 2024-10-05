Валерий Беляев: Очень важно, чтобы все сказанное со сцены было актуально и заставляло зрителя откликнуться

В сентябре в Тамбове состоялось открытие 238-го театрального сезона. Открыли сезон нестареющей классикой - спектаклем "Сон в летнюю ночь" (16+), в которое продемонстрировали не только шекспировские страсти и вечные истины, но и прекрасную сценографию, современное световое оформление.