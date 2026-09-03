РСЗО «Град» стёр в пыль позицию одного из подразделений беспилотных систем ВСУ

Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского артиллерийского полка Новороссийских десантников уничтожил пункт временной дислокации одного из подразделений беспилотных систем ВСУ вблизи временно оккупированного киевским режимом города Запорожье.
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