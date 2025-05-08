Трамп вновь поставил заслуги США в победе над фашизмом выше СССР

www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency Американский лидер Дональд Трамп заявил, что СССР сыграл большую роль в победе над фашизмом, но войну якобы выиграли Соединенные Штаты.
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