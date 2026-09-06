В Пензе водитель распылил перцовый баллончик в очереди на АЗС

В Пензе 47-летний мужчина получил телесные повреждения в результате конфликта в очереди на АЗС. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.
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