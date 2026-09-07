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Снова топ за свои деньги? Xiaomi представила большой пятиместный кроссовер Sky Nomad N70 Max: 422 л.с., полный привод, 1461 км на баке бензина — 240 тыс. юаней (3,1 млн рублей)

Снова топ за свои деньги? Xiaomi представила большой пятиместный кроссовер Sky Nomad N70 Max: 422 л.с., полный привод, 1461 км на баке бензина — 240 тыс. юаней (3,1 млн рублей)

На сервис Sky Nomad N70 будет заезжать раз в три года Xiaomi официально представила в Китае большой пятиместный кроссовер Sky Nomad N70 Max с последовательной гибридной силовой установкой.

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