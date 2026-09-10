Дорогая наша юбилярша Долгова Надежда Николаевна 💝💝💝 Поздравляем тебя с этим замечательным юбилеем — 40 лет! Это особый момент, когда можно оглянуться назад на всё пройденное и с гордостью смотреть в будущее.