Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Российские бойцы проникли в Суджу через газопровод диаметром 1,4 метра, минуя минные поля и беспилотники, сообщает военкоры.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Российские бойцы проникли в Суджу через газопровод диаметром 1,4 метра, минуя минные поля и беспилотники, сообщает военкоры.
Свежие комментарии