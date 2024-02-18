Байден допустил потерю Украиной других городов

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден допустил, что Вооружённые силы Украины могут потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву.
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