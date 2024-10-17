Кинолог Карапетьянц рассказал, как избежать стычек между собаками на прогулке

Президент РОО «Кинология — ХХI век», директор школы профессиональной дрессировки «Кинологический Центр Сокольники» Константин Карапетьянц рассказал, как городским жителям при выгуле собак избежать конфликтов с другими питомцами.
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