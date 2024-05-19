Пять возможных шагов к экономике предложения

Правительство собирается перевести народное хозяйство на экономику предложения — но с рейганомикой это не будет иметь ничего общегоVCG/VISUAL CHINA GROUP/ТАСС Импортозамещение стало огромным драйвером для выпуска, и его волна только начинает разворачиватьсячитайте на monocle.
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