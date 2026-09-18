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Музыкант Бутман оценил процесс общественного наблюдения на выборах

Музыкант Бутман оценил процесс общественного наблюдения на выборах

Благодаря большому количеству камер избирательный процесс становится прозрачным и честным. Об этом заявил джазовый музыкант, народный артист России Игорь Бутман.

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