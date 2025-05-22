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Военное обозрение

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Американские военные призывают Конгресс активизировать закупку самолётов-заправщиков и транспортников из-за их нехватки

Американские военные призывают Конгресс активизировать закупку самолётов-заправщиков и транспортников из-за их нехватки

Активизировать процесс поставок новых самолётов-заправщиков KC-130J призвали Конгресс в ВМС США.

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