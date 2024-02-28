Главный терапевт РФ назвала признаки дефицита витаминов

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина перечислила признаки дефицита витаминов в организме.
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