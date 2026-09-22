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Нижегородская правда

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Оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в квартире в Первомайске

Оставленный на зарядке телефон стал причиной пожара в квартире в Первомайске

В Первомайске в одной из квартир произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной возгорания стал мобильный телефон, который был оставлен включенным в сеть без присмотра.

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