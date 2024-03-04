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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пленные ВСУшники: "Мы не хотим возвращаться на Украину"

Пленные ВСУшники: "Мы не хотим возвращаться на Украину"

Геннадий Герасименко - старшина роты из 198 батальона 111 бригады ТРО ВСУ. Спас жизни своих бойцов сдавшись в плен.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Хохлам поверили? Ха-ха!отожрутся в плену, подлечатся и к своим, москаля дрбивать
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15 час.
Божко ОИ
В Сибирь? Серьезно? )))) В качестве кого? У нас тут зон не больше. чем в других местах )))
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7 час.
Лариса Фомичева
А интересно было бы этих хитрожопых спросить-а сколько ты русских солдатушек угрохал,пока,сука,жить не захотел? Сколько в новостях не видел-они все не при делах.Этот-повар,другой-барабанщик,третий-медик.Неужели наши дебилы,не понимают-что это есть хохлятский пиздёжь!?
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33 мин.

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