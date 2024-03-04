Пленные ВСУшники: "Мы не хотим возвращаться на Украину"

В Сибирь? Серьезно? )))) В качестве кого? У нас тут зон не больше. чем в других местах )))

Лариса Фомичева

А интересно было бы этих хитрожопых спросить-а сколько ты русских солдатушек угрохал,пока,сука,жить не захотел? Сколько в новостях не видел-они все не при делах.Этот-повар,другой-барабанщик,третий-медик.Неужели наши дебилы,не понимают-что это есть хохлятский пиздёжь!?