Расчет «Мста-Б» поразил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Артиллерийский расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2» поразил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО.
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