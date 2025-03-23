Чемпион мира по прыжкам с трамплина Штефан Ляйе завершил карьеру

«Для меня сейчас самое время повесить лыжи на гвоздь и завершить карьеру. Я с большой радостью оглядываюсь на последние 25 лет, в течение которых я мог заниматься спортом, в котором я просто летал по воздуху с помощью своего тела и своей экипировки.