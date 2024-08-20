Аршавин с шуткой отреагировал на невызов Соболева в сборную

Стал известен состав команды на товарищеские матчи.фото: spartak.com--> Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал отсутствие нападающего «Спартака» Александра Соболева в расширенном составе сборной России на сентябрьские матчи.
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