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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава «Локо» Нагорных: «Рады возвращению Джикии – нам нужен игрок с опытом и даже педагогическими способностями. Товарищеские матчи и тренировки показывают, что он в прекрасной форме»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался в интервью Спортсу» о летних трансферах клуба.

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