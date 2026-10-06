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За рулем

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Недорогой премиум-кроссовер с дизайном в духе Porsche: новинка российской сборки

Недорогой премиум-кроссовер с дизайном в духе Porsche: новинка российской сборки

Кроссовер Exeed TXL концерна Chery с 2020 года обновлялся раз в два года. На этот раз ему еще и поменяли имя – теперь это Esteo MX.

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