Театр абсурда
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Театр абсурда

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Газпром похоронил хаб-мечту Анкары, и до кучи - перепугал ЕС, до смерти..

Газпром похоронил хаб-мечту Анкары, и до кучи - перепугал ЕС, до смерти..

Идея турецкого газового хаба, рожденная в 2022 году как геополитический ответ на диверсии против «Северных потоков», тихо скончалась в кабинетах «Газпрома».

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