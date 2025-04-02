«На него работали генералы КГБ» В Тбилиси убит серый кардинал преступного мира России. Почему воры в законе готовятся к войне?

В Тбилиси пули киллера унесли жизнь 60-летнего криминального авторитета Левана Джангвеладзе — брата известного вора в законе Мераба Джангвеладзе (Сухумского), который сегодня считается одним из главных воров в законе на всем постсоветском пространстве.
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