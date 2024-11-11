Онколог объяснил, как болезни органов ЖКТ связаны с раком желудка

Более 30 тыс. человек ежегодно заболевают раком желудка в России, и чуть меньше половины больных из этого числа приходят к врачам с уже запущенным заболеванием, отметил руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», врач-онколог, профессор, д.
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