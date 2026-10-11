ВС РФ атаковали дата-центр в Одессе и сухогруз в Черном море

Российские военные в ночь на воскресенье продолжили удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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