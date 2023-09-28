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Инна Щеглова оказалась в десятке худших мэров России

Инна Щеглова оказалась в десятке худших мэров России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансовый университет при Правительстве РФ, опубликовали очередное исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России.

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