Инна Щеглова оказалась в десятке худших мэров России

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансовый университет при Правительстве РФ, опубликовали очередное исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии