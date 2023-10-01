Агент Шпинев о будущем Джикии в "Спартаке": у нас была положительная встреча

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника "Спартака" Георгия Джикии, рассказал, что у него была встреча с руководством "Спартака", на которой обсуждалось продление контракта с футболистом, передает "Спорт-Экспресс".
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