Украинский министр обороны заявил о прямых контактах с Илоном Маском по спутникам Starlink

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью американскому изданию Politico, что украинские власти поддерживают прямой контакт с американским бизнесменом Илоном Маском по вопросу спутниковой связи Starlink, используемой на Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью американскому изданию Politico, что украинские власти поддерживают прямой контакт с американским бизнесменом Илоном Маском по вопросу спутниковой связи Starlink, используемой на Украине.
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