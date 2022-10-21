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Украинский министр обороны заявил о прямых контактах с Илоном Маском по спутникам Starlink

Украинский министр обороны заявил о прямых контактах с Илоном Маском по спутникам Starlink

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью американскому изданию Politico, что украинские власти поддерживают прямой контакт с американским бизнесменом Илоном Маском по вопросу спутниковой связи Starlink, используемой на Украине.

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