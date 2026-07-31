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Аргументы недели

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На Пхукете россиянку насмерть сбили три автомобиля, водители скрылись

На Пхукете россиянку насмерть сбили три автомобиля, водители скрылись

На таиландском острове Пхукет ранним утром 20 июля 42-летняя Ирина Сухорукова переходила шоссе, когда её сбил пикап.

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