И куда ты катишься, Россия?

Фото Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Действительно, а что сегодня в российских головах? Особенно в тех, которые действительно Россия, а не «золотая тройка» Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга? Я бы сказал, что происходят не совсем понятные процессы, и понять и осознать их пытаются многие.
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