Праздник по-бандеровски: за оливье — расстрел, за селедку под шубой — пожизненное

На Украине собираются декоммунизировать новогоднее меню Сергей Аксенов На фото: хор исполняет гимн у рождественской елки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, Украина (Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press) Накануне Нового года нормальный для этого времени интерес людей к гастрономии приобрёл на Украине политический привкус.