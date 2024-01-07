БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 316 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Ничего такими темпами скоро волнения у них закончатся и будут казахи мирно жить в своих юртах пасти баранов и друг др...Казахстан два год...
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Праздник по-бандеровски: за оливье — расстрел, за селедку под шубой — пожизненное

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Политически неграмотные волонтёры из Житомира не придумали ничего лучше, как настрогать аж тонну оливье и отправить в качестве подарка ВСУ.&quot;  -  👍😂😂😂👍
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20 час.

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