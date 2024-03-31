Экс-замглавы Минпросвещения Ракова подала жалобу на приговор к 5 годам колонии

ТАСС/Софья Сандурская Бывший заместитель министра просвещения Марина Ракова подала апелляцию на решение суда, признавшего ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорившего к пяти годам колонии общего режима.
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