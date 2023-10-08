ВС РФ выбили противника с позиций в районе села Табаевка на Сватовском направлении

Сегодня днем стало известно, что штурмовыми подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации с позиций в районе села Табаевка, что на Сватовском направлении фронта, были выбиты украинские формирования.
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