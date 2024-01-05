Хохловский архитектурно-этнографический музей приглашает на Святки

Мероприятия начнутся с 8 января.В январе архитектурно-этнографический музей «Хохловка» подготовил святочные программы, предлагающие посетителям познакомиться с традиционной культурой прикамского крестьянства.
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