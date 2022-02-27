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«Патриоты» ломанули в Польшу. Столпотворение на вокзале во Львове и на границе

«Патриоты» ломанули в Польшу. Столпотворение на вокзале во Львове и на границе

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи, подчеркнув, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

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