360

162 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Какие ученически-театральные оценки угрожающей ситуПации на фронте.  Не пора ли разыграть отречение ?Зеленский назвал ...
  • Valeriy
    говорите - по населению не стреляете?.. так вот: удар по инженерной инфраструктуре и есть удар по населению - циничны...«Страна.ua»: весь...
  • Ole Ole
    Эй, красные фонари,  где законное античное золото Крыма ?!?Посол Шульгин: Ро...

Французский политик Филиппо призвал выйти на марш за мир против Урсулы фон дер Ляйен и ЕС

Французский политик Филиппо призвал выйти на марш за мир против Урсулы фон дер Ляйен и ЕС

Франция должна прекратить идти на поводу у Евросоюза и сменить конфронтацию на сотрудничество. Французский политик и бывший член европарламента Флориан Филиппо в Twitter призвал соотечественников выйти на национальный марш за мир в Париже 18 марта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх