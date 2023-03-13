Франция должна прекратить идти на поводу у Евросоюза и сменить конфронтацию на сотрудничество. Французский политик и бывший член европарламента Флориан Филиппо в Twitter призвал соотечественников выйти на национальный марш за мир в Париже 18 марта.
Франция должна прекратить идти на поводу у Евросоюза и сменить конфронтацию на сотрудничество. Французский политик и бывший член европарламента Флориан Филиппо в Twitter призвал соотечественников выйти на национальный марш за мир в Париже 18 марта.
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