«Зачем наказывать своих?»: Тарасова раскритиковала решение ТВ не показывать ОИ-2024

Она будет смотреть Игры на альтернативных источниках.фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»--> Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала неправильным решение российских телеканалов не показывать парижскую Олимпиаду.
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