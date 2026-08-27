MG Hector Tomahawk представлен в виде гибрида и электрокара[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Некогда английская марка MG, ныне принадлежащая китайскому концерну SAIC, имеет широкую географию продаж: от Британии до Австралии.
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